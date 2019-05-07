Савченко обвинила украинские власти в слежке

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что украинские власти следят за ней.

По ее словам, из-за опасений за жизнь она вынуждена регулярно отдавать свой автомобиль на специальный техосмотр, чтобы специалисты нашли в нем закладку на взрывчатку.

«За мной и однопартийцами власть ведет слежку. Каждый раз я проверяю машину на закладку взрывчатки», – цитирует ее ТАСС.

Во вторник Броварский городской районный суд Киевской области перенес рассмотрение дела Савченко из-за отсутствия двух адвокатов. На следующем заседании обвинение будет просить для нардепа арест на два месяца.

16 апреля украинский суд освободил депутата Верховной рады Надежду Савченко и экс-переговорщика по обмену пленными Владимира Рубана из-под стражи.

Напомним, Савченко и Рубана обвиняют в том, что они якобы собирались напасть на Верховную раду и даже убить президента Украины Петра Порошенко.