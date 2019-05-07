Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов во вторник вырос на 1 копейку и составил 65,24 рубля, курс евро увеличился на 5 копеек и достиг 73,12 рубля, свидетельствуют данные биржи.

Следует из данных Московской биржи.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД