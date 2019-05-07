В Бундестаге назвали условия отмены антироссийских санкций

Условием снятия санкций с России является реализация минских соглашений, с этой целью должна быть продолжена работа в «нормандском формате», заявил вице-президент Бундестага Томас Оперман после прошедшей в Берлине встречи с делегацией Госдумы во главе с первым вице-спикером Александром Жуковым.

Оперман призвал российских парламентариев «говорить о санкциях, которые разделяют нас», передает РИА «Новости».

«Я уверен, что есть возможность снять эти санкции на взаимной основе. Но предпосылкой для этого является то, что мы продолжим в «нормандском формате» переговоры о конфликте на востоке Украины и о реализации минских соглашений в интересах обеих сторон, при обеспечении защиты российского меньшинства на Украине и при полном уважении к государственной границе и суверенитету Украины», – сказал Оперман.

«Если мы достигнем такой договоренности, то я вижу возможность для снятия санкций обеими сторонами», – добавил он, подчеркнув, что между ЕС и Россией «существуют значительные общие интересы», призвав к более тесному сотрудничеству между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом.

В апреле немецкие активисты призвали Запад снять санкции с России, а министр экономического сотрудничества и развития Германии Герхард Мюллер заявил, что Россия играет важную роль в вопросе «защиты глобальных благ».