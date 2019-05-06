Иностранные СМИ отреагировали на катастрофу с «Суперджетом»

В западной прессе активно обсуждается катастрофа в московском аэропорту Шереметьево, где после жесткой посадки загорелся самолет Sukhoi Superjet 100; оценку произошедшему они дают в том числе с привлечением авиационных экспертов.

Так, консультант французского телеканала BFM TV по вопросам авиации Жан Серра заявил, что экипаж российского самолета действовал в условиях безысходности. Об этом, по его словам, свидетельствует то, как происходила вторая попытка посадить лайнер – самолет не был выровнен, но командир все равно решил садиться.

«Было две попытки приземлиться. Очевидно, что вторая попытка была от безысходности, ведь, как видно, у пилота не было времени выровнять самолет, и он направляет его на землю», – приводит его слова ИноТВ.

Немецкий Der Spiegel опубликовал фоторепортаж о событиях в Шереметьево. «SSJ-100 – гордость российской авиации, однако с этим самолетом постоянно происходят аварии и неполадки. Во время аварийной посадки в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек», – говорится в статье издания.

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Новозеландское издание The New Zealand Herald пишет о «фатальном ударе молнии» и «19 минутах ужаса», которые пережили пассажиры «Суперджета». Со ссылкой на данные авиатрекера «Флайтрадар 24» газета указывает, что проблемы на борту самолета возникли спустя восемь минут после взлета, который произошел в 18.03 мск в воскресенье.

«В 18.11 установленный на борту ответчик УВД выдал код 7600, что является свидетельством потери связи с самолетом. В 18.25 код ответчика изменился на 7700, что означало аварийную ситуацию», – говорится в статье, содержание которой публикует «ИноСМИ».

По данным издания, самолет сделал два круга над Москвой и только после этого примерно в 18.30, то есть спустя менее 30 минут в воздухе, смог совершить экстренную посадку.

«Россия уже давно пытается справиться с проблемой небезопасности полетов, и крушения происходят относительно часто», – констатирует новозеландское издание. «Большинство из 255 самолетов компании «Аэрофлот» – это самолеты компаний Boeing и Airbus. Самолеты российской компании «Сухой» составляют лишь пятую часть парка компании», – заключает New Zealand Herald.

Напомним, в воскресенье, 6 мая, направлявшийся в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находились 78 человек, аварийно приземлился в Шереметьево и загорелся. Погиб 41 человек, большинство из них отравились продуктами горения.