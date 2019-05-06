Израиль и Палестина договорились о прекращении огня в секторе Газа

Представителям Израиля и Палестины при посредничестве Египта удалось достичь соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщило Reuters со ссылкой на палестинского чиновника.

По словам палестинского чиновника, соглашение о прекращении огня начнет действовать в 04.30 (совпадает с мск), передает ТАСС.

По последним данным, за период с 4 по 6 мая палестинские радикалы запустили по Израилю из сектора Газа свыше 600 ракет, 150 из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол». В результате обстрелов погибли четверо израильтян, еще несколько получили ранения. В ответ израильские военные атаковали порядка трехсот целей в секторе Газа, в том числе, по заявлениям МИД Турции, офис турецкого информационного агентства Anadolu.

Также Израиль ликвидировал полевого командира ХАМАС.

По данным телеканала Al Hadas, в результате ударов Израиля в секторе Газа за два дня погибли не менее 14 палестинцев, десятки пострадали.

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