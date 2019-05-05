Израиль ликвидировал полевого командира ХАМАС

Израильские военные ликвидировали полевого командира группировки ХАМАС, который, как заявили в Армии обороны Израиля, нес ответственность за передачу денежных средств от Ирана вооруженным группировкам в секторе Газа.

Израильские военные сообщили, что 34-летний житель сектора Газа Хамед Ахмед Абед Кудари был ликвидирован в ходе совместной операции Армии обороны Израиля и спецслужб еврейского государства.

«Кудари был ответственен за получение денежных средств от Ирана и их перевод террористическим организациям, действующим на территории сектора Газа», – передает ТАСС сообщение Армии обороны Израиля.

По информации Reuters, Кудари был убит в результате авиаудара по его автомобилю.

Утром 4 мая начался обмен ударами между Газой и Израилем. За минувшие сутки группировки сектора Газа выпустили по еврейскому государству около 430 ракет и мин. Израиль ответил ударами по 220 целям. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ армии продолжать «массированные атаки» против боевиков в секторе Газа.