Лавров назвал бредом заявления США о проведении Россией ядерных испытаний

Заявления Вашингтона, согласно которым Россия якобы проводит ядерные испытания, – это бредовые домыслы, несостоятельность которых подтвердила Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, глава МИД Сергей Лавров.

«Относительно заявлений о том, что Россия проводит ядерные испытания: бредовость этих домыслов уже была обозначена и представителями Организации по запрещению ядерных испытаний, и уважаемыми авторитетными экспертами США», – отметил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Японии Таро Коно, передает ТАСС.

Ранее в МИД заявили, что расценивают заявления США о якобы проходящих в России ядерных испытаниях сверхмалой мощности как грубую провокацию и попытку отвлечь внимание международной общественности от отказа Соединенных Штатов от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

При этом международные инспекторы не зафиксировали проведения Россией ядерных испытаний.

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