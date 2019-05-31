Вашингтон решил напомнить Пекину о событиях на площади Тяньаньмэнь

Белый дом готовит выступление вице-президента США Майкла Пенса на тему соблюдения прав человека в Китае, которое будет приурочено к 30-й годовщине событий на площади Тяньаньмэнь, сообщил американский телеканал ABC.

По данным источников телеканала, речь вице-президенту США готовит один из самых высокопоставленных «ястребов» в администрации Дональда Трампа, передает ТАСС.

Кроме того, по сведениям телеканала, выступление Пенса может совпасть с введением новых американских санкций против Китая. Не исключено, что вице-президент США лично объявит об ужесточении санкционного режима против Пекина.

Ранее британские СМИ отмечали, что события на площади Тяньаньмэнь спасли Китай от краха в стиле СССР.

В 1989 года в Пекине и некоторых других городах КНР проходили выступления студенчества и части городского населения. 4 июня власти задействовали армию для пресечения массовых акций митингующих на площади Тяньаньмэнь. Реакция властей КНР вызвала критику на Западе и стала поводом для введения санкций, включая запрет на экспорт вооружений.

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