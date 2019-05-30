Дзюба рассказал об отказе играть за границей за астрономическую зарплату

Футболист петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал, что после чемпионата мира 2018 года его приглашали в китайскую команду и обещали «нереальную зарплату».

Он признался, что если бы и хотел уехать в другой чемпионат, то в Англию, однако «Китай сам возникает постоянно, провоцирует», сообщает «Спорт-Экспресс».

После ЧМ-2018 в России из Китая поступило, по его словам, «нереальное» предложение.

«9 млн (долларов) в год. Меня трясло! Но стали чемпионами (России) и сразу же успокоился. На самом деле, это, конечно, приличный соблазн, я думал около недели», – рассказал Дзюба.

После чемпионата мира неоднократно появлялись слухи о переходе Дзюбы в зарубежные клубы, однако он остался в «Зените». Его контракт действует до конца следующего сезона.