Лоза назвал «дураками» критиков Макаревича

Музыкант Юрий Лоза назвал тех, кто критикует Андрея Макаревича за выступление на концерте у стен Кремля 12 июня, дураками.

«Макаревич россиянин, живет в России, почему бы ему не выступить на Дне России? Если какие-то дураки считают, что он не должен работать на Дне России, когда ему работать? На Дне Америки? Или на Дне Израиля? Даже если на него из-за этого кто-то из поклонников обидится, значит, у него среди поклонников будет меньше дураков. Что в этом плохого? Останутся нормальные, кто нормально воспринимает нормальные поступки. Нельзя делить мир на черное и белое», – передает слова Лозы НСН.

Лоза добавил, что критики «все делят – либо черное, либо белое».

Сам лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич отказался признавать своими поклонниками тех, кто критикует его за выступление в честь Дня России.

«Это не мои поклонники! Это люди с запудренными мозгами. Это те, кто зарабатывает на дешевом шуме. А мои поклонники считают точно так же, как и я. Потому они и являются моими поклонниками», – заявил он.

Накануне Макаревич потребовал перестать искать в его участии в концерте у стен Кремля политический подтекст.

«Машина времени» выступит у стен Кремля 12 июня на патриотическом гала-концерте в честь Дня России. В соцсетях раскритиковали Макаревича за намерение выступать на концерте вопреки его радикальной позиции по поводу Крыма.