Потопившим катер с туристами в Будапеште судном управлял украинец

Полиция Венгрии провела допрос капитана судна, гражданина Украины, которое столкнулось с прогулочным катером на Дунае в Будапеште.

Полковник полиции Адриан Пал пояснил, что трагедия произошла после столкновения прогулочного катера Hableany и более массивного судна Viking Sigyn, принадлежащего компании Viking Cruises, передает ТАСС со ссылкой на агентство МТИ.

Последним управлял капитан, являющийся гражданином Украины.

Напомним, 29 мая на Дунае у здания парламента Венгрии столкнулись два катера. На борту одного из них были туристы, жертвами стали семь человек, 21 числится в списке пропавших без вести.