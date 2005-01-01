В Будапеште на Дунае затонул катер с туристами, много жертв

Прогулочный катер с туристами из Южной Кореи затонул после столкновения с другим пассажирским судном на Дунае – у здания парламента в центре Будапешта. В результате, по последним данным, погибли семь человек, еще 21 считается пропавшим без вести (фото: Bernadett Szabo/Reuters)

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В Будапеште на Дунае затонул катер с туристами, много жертв Прогулочный катер с туристами из Южной Кореи затонул после столкновения с другим пассажирским судном на Дунае – у здания парламента в центре Будапешта. В результате, по последним данным, погибли семь человек, еще 21 считается пропавшим без вести Подробности...



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