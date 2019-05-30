Сын первого секретаря посольства Руанды в Москве выпал из окна

Сын первого секретаря посольства Руанды в России погиб в Москве после падения из окна, сообщила посол страны Жанна д’Арк Муджавамария.

«Он погиб, а что случилось, мы не знаем, потому что никого не было рядом. Он один был и упал из окна. Это то, что мы знаем. Это было в час дня», – рассказала посол, передает РИА «Новости».

Отмечается, что трагедия произошла еще 29 мая.

Посол добавила, что молодой человек ходил в 11-й класс одной из столичных школ и проживал вместе с отцом на юге Москвы.