Подписан закон об усыновлении детей больными ВИЧ

Президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять детей.

Документ опубликован на официальным портале правовой информации.

Теперь суды смогут отступать от положений ст. 127 Семейного кодекса, где указывался перечень заболеваний, при который лицо не может стать усыновителем или опекуном.

Больной ВИЧ и (или) вирусом гепатита C может усыновить ребенка, если живет с ним «в силу уже сложившихся семейных отношений».

Кроме того, такое решение могут принять «с учетом интересов усыновляемого ребенка и заслуживающих внимания обстоятельств».

В данный перечень болезней также включены туберкулез, онкозаболевания, психические расстройства, наркомания, токсикомания, алкоголизм и заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I группы.

Напомним, в мае Госдума приняла закон, позволяющий усыновлять детей больным ВИЧ и вирусом гепатита C.

До этого Конституционный суд постановил разрешать усыновление людьми с ВИЧ-инфекцией и гепатитом С детей, если они их воспитывают.

Поводом к вынесению такого решения стало дело по жалобе супружеской пары из Подмосковья.

В 2012 году женщину заразили ВИЧ в больнице, где она оказалась из-за выкидыша.

После ее сестра родила супругам ребенка путем искусственного оплодотворения. Несмотря на то, что он постоянно живет у заявителей и воспитывается ими, суды общей юрисдикции из-за ВИЧ отказали паре в его усыновлении.