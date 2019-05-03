Летевший из России борт запросил аварийную посадку в Нур-Султане

Пассажирский борт казахстанской авиакомпании SCAT, направлявшийся из Минеральных вод в Нур-Султан, запросил аварийную посадку, сообщил пресс-секретарь аэропорта Тлеген Абишев.

«Еще самолет не сел, примерно в 17.36 приземлится. Сейчас ожидаем», – сообщил пресс-секретарь «Интерфаксу».

Причина аварийной посадки на данный момент неизвестна.