Разработчик частных российских космических кораблей рассказал о запусках аппаратов

Частные российские космические аппараты для суборбитальных туристических полетов рассчитывают использовать около 12 раз, заявил генеральный директор компании «Космокурс», занимающейся частным космическим туризмом в России, Павел Пушкин.

«Где-то 12 раз проектная кратность использования сейчас. Уже сейчас понятно, что некоторые элементы имеют кратность использования намного выше, причем не самые дешевые элементы», – рассказал генеральный директор, передает ТАСС.

Он отметил, что на данный момент создается технология, благодаря которой аппараты смогут применяться и большее количество раз.

Исчерпавшие ресурс аппараты планируется утилизировать. «Мы будем резать, приводить в состояние, когда это использовать нельзя, и сдавать в металлолом», – сказал Пушкин.

Также исчерпавшие ресурс системы могут применяться как тренажеры и экспонаты, но приоритетным направлением считается утилизация этой техники, подчеркнул гендиректор.

В марте правительство Нижегородской области сообщило о соглашении по строительству первого частного космодрома, которое заключено между региональными властями и компанией «Космокурс».

«Космокурс» занимается разработкой многоразового комплекса для суборбитальных туристических полетов. Согласно проекту, экипаж из шести человек и одного инструктора проведет 15-минутный полет на высоту около 200 км.