Рестораторы подтвердили запрет на мясо с кровью в России

В России действительно запрещено готовить стейки «с кровью», за их приготовление предусмотрены штрафы, заявил президент Федерации рестораторов и отельеров России, общественный омбудсмен в сфере индустрии гостеприимства Игорь Бухаров.

«На практике за стейки «с кровью» еще никого не штрафовали, но это не означает, что у Роспотребнадзора нет такой возможности. Больше года назад ведомство получило право осуществлять так называемые контрольные закупки – вот при такой-то закупке и можно измерить температуру стейка и при желании выставить немалый штраф», – приводит РИА «Новости» слова Бухарова.

Согласно СанПин горячие блюда при раздаче должны иметь температуру не ниже 75 градусов, вторые блюда и гарниры - не ниже 65 градусов, холодные супы, напитки – не выше 14 градусов.

По словам Бухарова, температура стейка medium-rare – 60 градусов. Rare – 55 градусов, а Blu rare – 45-50 градусов, когда «мясо просто обжаривается сверху меньше минуты».

При этом штраф за нарушение санитарно-эпидемиологических требований составляет от 5 тыс рублей до приостановления работы предприятия на 3 месяца.

«На мой взгляд, Роспотребнадзор должен контролировать конечный результат, а не процесс. Возьмите на экспертизу готовый продукт и проанализируйте на предмет наличия бактерий и так далее. Но стоять над поварами, контролируя каждую мелочь – это только вред бизнесу, и больше ничего», – сказал он.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил разрешить российскому общепиту подавать стейки прожарки «Rare», «Medium Rare» и «Medium», на что действуют ограничительные санитарные нормы. Он предлагает исключить эти требования, поскольку предприниматели и так обязаны иметь ветеринарное свидетельство, гарантирующее безопасность продуктов.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал идею Титова и рассказал газете ВЗГЛЯД, что пора «подыскать другого омбудсмена, который защищает бизнес».