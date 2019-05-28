Онищенко раскритиковал бизнес-омбудсмена Титова за мясо с кровью

«Молодец. Просто спасу нет от его государственного мышления. Наверное, пора бы нам подыскать другого омбудсмена, который защищает бизнес», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя предложение бизнес-омбудсмена Бориса Титова разрешить общепиту подавать мясо с кровью.

«Эти требования устанавливались, чтобы избежать микробного отравления. В ресторанах сегодня каждый технолог разберется с тем, какое мясо как прожарить. Типы прожарки мяса прописаны в меню, можно выбрать. А Титов просто не вник в суть вопроса», – сказал зампред думского комитета по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил разрешить российскому общепиту подавать стейки прожарки «Rare», «Medium Rare» и «Medium», на что действуют ограничительные санитарные нормы; об этом идет речь в направленном президенту докладе уполномоченного. Титов предлагает исключить эти требования, поскольку предприниматели и так обязаны иметь ветеринарное свидетельство, гарантирующее безопасность продуктов.

«Предприятия общественного питания находятся до сих пор под давлением морально устаревших, избыточных требований, «доставшихся в наследство» от советской модели контроля работы типового предприятия, работающего в сфере питания времен СССР», – говорится в докладе.

«Восхищает в его письме, что он президента самой большой страны в мире озадачивает такими «важными» проблемами. Если бы он поставил вопрос о том, как обеспечить общепит квалифицированными кадрами, было бы другое дело», – посетовал Онищенко.

Депутат отметил, что сегодня все образовательные учреждения в трудовых резервах, которые готовили поваров, официантов, работников по переработке мяса, отсутствуют. Это и есть проблема нашего бизнеса, сейчас даже технолога негде нанять, отметил депутат.