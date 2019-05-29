Россия упростила организацию выступлений иностранных артистов

Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла проект закона, который разрешает иностранным ученым, артистам и другим деятелям культуры и искусства выступать на творческих вечерах и мастер-класса в ходе краткосрочных (до 30 дней) поездок в России без получения разрешения на работу.

Инициативу предложили депутаты во главе с председателем комитета по развитию гражданского общества Сергеем Гавриловым (КПРФ) и его заместителем Дмитрием Вяткиным («Единая Россия»), передает ТАСС.

«Действующий порядок въезда в РФ и привлечения иностранных граждан, являющихся творческими работниками, к трудовой деятельности предусматривает пребывание таких граждан в Российской Федерации в течение более тридцати суток (с получением разрешений на привлечение и использование иностранных работников, рабочей визы и разрешений на работу)», – говорится в пояснительной записке к проекту.

Зарубежные артисты во время поездок в Россию могут выступать в составе смешанных творческих коллективов, участвовать в творческих, участвовать в творческих вечерах, авторских лекциях, мастер-классах и другие мероприятиях, как правило, не носящих коммерческий характер и не могут быть спланированы заранее.

Проект закона предлагает освободить таких деятелей культуры от получения разрешения на работу или патента, а госучреждения культуры и искусства – от получения разрешения на привлечение иностранных работников.

Законопроект дополняет 13-ю статью закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ» подпунктом, который распространяет эти положения на «прибывших в Российскую Федерацию с гостевым визитом либо для осуществления научных или культурных связей и контактов и привлекаемых помимо этого государственными учреждениями культуры и искусства» для осуществления гастрольной деятельности в течение срока, не превышающего тридцати суток.