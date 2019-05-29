Горничные дали советы постояльцам

Сотрудники гостиниц дали несколько советов постояльцам, пишет Business Insider после проведенного опроса.

Первое, на что обратили внимание горничные, – это те ситуации, когда постояльцы при выселении из отеля забывают выключить телевизор или оставляют на двери табличку «не беспокоить», из-за чего работники гостиницы не могут понять, уехали клиенты или нет, передает РИА «Новости».

Также сотрудники гостиниц отметили, что некоторые жильцы красят волосы в раковине, после чего уборщицы тратят много времени на ее чистку.

Одна из горничных в Австралии рассказала, что если клиенты отеля хотят сделать приятно уборщику номера, то при выселении из номера они могут оставить в холодильнике мороженое или неначатую бутылку с водой. Особенно это порадует работников в жарких странах.

Горничные уточнили, что посетителям не стоит заправлять кровать при выселении, так как в некоторых случаях сотрудники могут подумать, что кроватью не пользовались, и не станут менять белье. Наоборот, лучше снять пододеяльник и наволочку, а полотенца сложить на пол.

Один из советов касается мусора. Так, гостям рекомендуется просить дополнительные мешки для мусора, если он не входит в уже имеющиеся, не разбрасывать мусор по всему номеру, а также аккуратно выкидывать колюще-режущие предметы. Одна из уборщиц рассказала, что, выбрасывая мусор, она укололась о медицинский шприц, в результате чего ей полгода пришлось принимать лекарства.

Она уточнила, что болеющие диабетом клиенты нередко выкидывают иглы от шприц-ручек, не закрыв их концы колпачком.

И главные совет, который горничные хотели бы дать клиентам отеля, – это относиться к уборщикам как к людям.

Ранее бортпроводники рассказали, каким должен быть идеальный пассажир.