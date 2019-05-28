Boing совершил аварийную посадку в Иркутске

Самолет Boing авиакомпании «Северный ветер», выполнявший рейс из Благовещенска в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска.

«Самолет авиакомпании «Северный ветер» совершил аварийную посадку в Иркутске, он выполнял рейс из Благовещенска в Москву. На борту 149 пассажиров. Причина – отказ высотомера», – сказал сотрудник пресс-службы, передает ТАСС.

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Ранее сообщалось, что самолет Airbus A330, совершавший рейс из Пекина в Санкт-Петербург, запросил аварийную посадку из-за сигнала об отказе двигателя.

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