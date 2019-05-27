Китай собрался проверять у россиян на границе переписку в WhatsApp

Генконсульство России в Гуанчжоу предупредило российских туристов, что Китай ужесточает контроль на границе, у путешественников будут проверять содержание переписок в мессенджерах.

«При въезде или следовании транзитом через международные аэропорты Китая, расположенные в пределах консульского округа Генконсульства России в Гуанчжоу, миграционные власти в рамках реализации мер по выявлению несоответствия категории оформленных виз реальным целям въезда предпринимают соответствующие меры выборочного контроля, в рамках которого предусмотрены индивидуальные собеседования и проверка содержимого сотовых телефонов», – говорится в сообщении на сайте генконсульства.

Проверяться будут видео- и фотоматериалы, электронные документы, переписки в мессенджерах Wechat, WhatsApp, Viber.

«В случае обнаружения компрометирующей, по мнению китайской стороны, информации, китайские компетентные органы могут принять решение о запрете въезда на территорию страны», – отмечается в сообщении.

Человека в таком случае препровождают в специальное помещение, к нему запрещают доступ консульских должностных лиц или представителей авиакомпании. Предоставляется однократное питание.

«Задержание производится до момента его возвращения ближайшим рейсом в страну прибытия», – говорится в заявлении.