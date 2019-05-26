В предварительном голосовании ЕР приняли участие около 1,5 млн человек

По состоянию на 20.00 мск средняя явка на предварительном голосовании «Единой России» по всем уровням выборов составляет 9,35%, сообщил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

Таким образом, свои голоса отдали порядка 1,5 млн избирателей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Наиболее высокие результаты явки показали Республика Тыва (19,57%), Карачаево-Черкесская Республика (18,22%), Республика Северная Осетия (14,29%), Республика Алтай (13,9%), Республика Калмыкия (13,25%), Мурманская область (13,21%) Республика Крым (12,85%), Республика Татарстан (12,8%) и Брянская область (10,99%).

«Такая явка демонстрирует высокий интерес людей к процедуре и их стремление определить для себя лучших кандидатов, которые будут баллотироваться от партии на выборах 8 сентября», – отметил Турчак.

Он сообщил, что поступило около 40 сообщений о нарушениях.

«Наибольшее количество сообщений зафиксировано в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах. По каждому из обращений проводится проверка. Но можно сказать, что нарушения несущественны и не могут повлиять на итоги голосования», – подчеркнул секретарь генсовета.

Турчак напомнил также, что на участие в предварительном голосовании «Единой России» было зарегистрировано 4 тыс. 503 кандидата.

«Из них членами партии являются примерно 56%, беспартийными – 44%, из которых 33% – сторонники «Единой России», – пояснил Турчак.

Он добавил, что итоги голосования все регионы должны подвести до 28 мая включительно.

«В июне-июле пройдут конференции региональных отделений «Единой России», на которых будут утверждены списки кандидатов от партии на выборы в сентябре. Призываю секретарей региональных отделений внимательно следить, чтобы в партийных списках оказались именно те, кто победил в предварительном голосовании», – заключил Турчак.

30 мая состоится заседание президиума генсовета партии, где будут подведены итоги предварительного голосования.

Напомним, в предварительном голосовании «Единой России» в 2019 году принимает участие рекордное число молодежи за все время проведения процедуры.

«Единая Россия» – единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путем предварительного голосования.

Единый день предварительного голосования проходит 26 мая. По его итогам будут определены кандидаты от партии на выборах депутатов законодательных собраний, административных центров и органов местного самоуправления.