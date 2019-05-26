Главред RT оценила слово «осимоньянились»

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян оценила слово «осимоньянились», которое употребил журналист Илья Азар.

«Осимоньянились» – это зачет. Сколько новых слов я без вас бы не узнала, девочки!» – написала Симоньян в своем Telegram.

Она прикрепила к своей записи публикацию в канале «Беспощадный пиарщик», где был приведен диалог Ильи Азара с журналисткой и общественным деятелем Екатериной Винокуровой. Азар употребил слово «осимоньянились» в значении «обнаглели».