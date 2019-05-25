Эстонского министра раскритиковали за желание общаться на родном языке

Министра внешней торговли и информационных технологий Эстонии Керт Кинго раскритиковали за заявление о том, что она во время зарубежных визитов будет разговаривать только на родном языке.

Министр планирует во время работы выезжать за рубеж как можно реже, но в случае необходимости разговаривать за границей только по-эстонски, передает «Sputnik Эстония».

«Представители многих стран говорят на своем языке, и это соответствует взглядам нашей партии», – пояснила Кинго. Отмечается, что Кинго входит в националистическую Консервативную народную партию (ERKE).

При этом министр уточнила, что использование переводчика не связано с тем, что она не владеет языками. На грядущей неделе у Кинго запланирован визит в Канаду, где пройдет встреча министров на высшем уровне.

Кинго раскритиковали несколько эстонских политиков в социальных сетях. Бывший премьер Эстонии Таави Рыйвас заявил, что задачами министра внешней торговли является посещение разных стран, помощь эстонским предприятиям в выходе на внешние рынки, привлечение в Эстонию инвестиций.

«Это надо делать не на одном, а на нескольких иностранных языках, воодушевляя аудитории своими речами и лекциями. Правильный человек в этой роли может существенно увеличить значимость Эстонии», – подчеркнул Рыйвас, передает РИА «Новости».

Евродепутат Урмас Паэт добавил, что министр не знает своих задач и может навредить стране.

«Роль министра внешней торговли заключается в том, чтобы помочь эстонским предприятиям получить доступ к внешним рынкам, а для этого надо общаться, общаться и еще раз общаться. Прежде всего за границей и прежде всего на английском языке. К сожалению, при непонимании министром своих задач эта должность не только не имеет смысла, но и может навредить», – заключил Урмас.