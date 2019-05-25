На Украине позлорадствовали по поводу решения морского трибунала

Украинские СМИ и интернет-пользователи позлорадствовали над Россией из-за решения Международного трибунала по морскому праву, который постановил, что российская сторона должна освободить задержанных после Керченского инцидента украинских моряков и корабли.

Издание «Сегодня» опубликовало материал с заголовком «Москва нервно отреагировала на решение Морского трибунала по России». В тексте указывается, якобы «МИД РФ пытается убедить весь мир, что оккупированный Крым – это Россия».

При этом пользователи соцсети Twitter уверены, что Россия не будет выполнять постановление морского трибунала.

«В мире не любят пиратство. Что сомалийское, что путинское. Поэтому морской трибунал ООН постановил освободить захваченных украинских моряков. Правда, капитан тонущего в милитаризме «корабля» Россия явно неадекватен. Ему трибуналы не указ. Он давно забил на международное право», – отметил пользователь под ником Русская Рулетка.

В мире не любят пиратство. Что сомалийское, что путинское. Поэтому морской трибунал ООН постановил освободить захваченных украинских моряков.

Правда, капитан тонущего в милитаризме "корабля" Россия явно неадекватен. Ему трибуналы не указ. Он давно забил на международное право. — Русская рулетка (@barbossa1972) 25 мая 2019 г.

«Сейчас Россия носки как погладит обязательно выпустить моряков Украины через лет 20», – написал пользователь Александр ШУ.

Кто они такие трибунал ООН и кто туда входить непонятно. Сейчас Россия носки как погладит обязательно выпустить моряков Украины через лет 20 . — Александр ШУ (@moIZEgAfTV7LCmG) 25 мая 2019 г.

Между тем, на площаи Независимости в Киеве украинцы вышли на акцию в знак поддержки задержанных моряков. Как отмечает украинский телеканал 24 «государство-агрессор захватило их возле Керченского пролива в ноябре 2018 года»

Чуть более сотни митингующих вышли на площадь с государственными флагами, военно-морским флагом, а также плакатами и бумажными кораблями.

Ранее стало известно, что трибунал по морскому праву поддержал Киев в деле о провокации в Черном море и постановил освободить 24 украинских моряка, а также передать Украине три конфискованных судна.

Президент Украины Владимир Зеленский посчитал такое решение шагом на пути к переговорам между Киевом и Москвой.

МИД России заявил, что Москва будет отстаивать свою позицию в ходе дальнейшего арбитражного разбирательства.

Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины незаконно перешли госграницу России, за что были задержаны российскими пограничниками.