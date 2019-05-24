Акинфеев рассказал, как похудел за время матча с Испанией

Экс-вратарь сборной России и голкипер московского ЦСКА рассказал о сброшенных трех килограммах после матча с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2018.

«О чем я думал в конце матча с испанцами? Хотелось, чтобы игра поскорее закончилась, потому что в тот день было очень жарко. Конечно, это был очень сложный матч, мы засели в окопы и оборонялись до последнего. Помню, как после игры я приехал на базу сборной в Красногорск и встал на весы – у меня было минус три килограмма», – передает ТАСС слова спортсмена.

Акинфеев сообщил, что среди футболистов у него нет настоящих друзей, и он сторонится близких отношений с игрокам, поскольку они могут мешать профессиональной карьере. Он также отметил, что испытывает симпатию ко многим видам спорта.

«Например, мне нравится водное поло, но я очень не завидую вратарям в этом спорте, у них адская работа. Мне нравятся все виды спорта, в которых участвуют наши спортсмены», – сказал вратарь.

По словам 33-летнего голкипера, он пока не задумывается о завершении карьеры, и намерен играть как минимум еще три года, пока не истечет срок его контракта с ЦСКА.

«Что меня мотивирует? В первую очередь, надо не лениться. Вообще я воспринимаю мою жизнь как данное, я не обращаю внимание на награды, достижения, надо двигаться дальше. Моя главная мотивация – это люди, и люди честные», – добавил Акинфеев.

На прошедшем в 2018 году чемпионате мира по футболу сборная России обыграла команду Испании в серии серии послематчевых пенальти. Акинфеев отразил два удара в серии и был признан лучшим игроком матча.

После завершения мирового первенства по футболу влиятельная спортивная аналитическая компания Opta назвала чемпионат мира 2018 года в России лучшим в истории турнира. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявлял, что Россия замечательно справилась с задачей организации чемпионата мира по футболу. Инфантино также заявлял, что чемпионат мира в России стал лучшим в истории.