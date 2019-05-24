Американская журналистка назвала «абсурдной» игру сборной России по хоккею

После четвертьфинальной игры чемпионата мира по хоккею между сборными России и США эксперт The New York Times Джули Робенхаймер обвинила наставника российской команды в выборе «абсурдной модели» игры.

«На мой взгляд, у россиян абсурдная модель игры в нападении – они вечно бегут. Сначала хоккеисты на огромной скорости врываются в зону соперника, а потом летят обратно. Мы называем это лёгкой атлетикой. Подопечные Блэшилла старались помешать им действовать в таком ключе», – цитирует Робенхаймер RT.

Журналистка обратила внимание на то, что у американских хоккеистов была тактика на сдерживание стремительных перемещений подопечных Ильи Воробьева, поэтому сборной США удалось стать первой командой на турнире, навязавшей борьбу россиянам. Однако Робенхаймер подчеркнула, что, несмотря на усилия американцев, сборная России все равно совершила 43 броска по их воротам.

«Каждый раз, когда подопечные Воробьёва только подходят к зоне, болельщики взрываются овациями. Они понимают, что сейчас будет создан очередной опасный момент, ведь именно так происходило на протяжении всего турнира», – отметила эксперт.

Тем временем главный тренер сборной России сказал, что критика американской журналистки вызвала у него только смех.

«Прочитали. Посмеялся? В душе», – сообщил Воробьев.

Напомним, в четверг сборная России обыграла США в четвертьфинале мирового первенства со счетом 4:3. Соперником россиян в полуфинале станет сборная Финляндии.