Определился соперник сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею

Сборная Финляндии одержала победу над командой Швеции в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею в Словакии, став соперником команды России в полуфинале.

Встреча сборных Финляндии и Швеции закончилась со счетом 5:4, передает ТАСС.

Соперником сборной Финляндии в полуфинале станет команда России. Игра пройдет в Братиславе 25 мая и начнется в 16.15 мск, сообщила пресс-служба Международной федерации хоккея.

Полуфинальные пары определялись по рейтингу команд на групповом этапе. В этом рейтинге сборная России заняла первое место, команда Финляндии стала четвертой.

В другом полуфинале встретятся сборные Канады и Чехии, их матч также пройдет 25 мая в Братиславе (начало – 20.15 мск).

В четверг сборная России в четвертьфинале мирового первенства победила команду США.

Матч за третье место и финал чемпионата мира по хоккею пройдут в Братиславе 26 мая.