Создан алгоритм, позволяющий распознавать лица мотоциклистов в шлемах

Компания NTechlab, которая разработала алгоритм по распознаванию лиц FindFace, на конференции «ЦИПР-2019» представила новое решение по точному распознаванию лиц – теперь программа сможет распознать лицо даже в мотоциклетной каске.

«Мы впервые презентуем систему, в которой мы очень точно сможем распознавать лицо даже при 40% перекрытия лица. <...> Мы сможем распознать лицо, даже когда мы видим половину лица, в мотоциклетной каске, в медицинской маске», – передает слова гендиректора NTechlab Александра Минина RNS.

Решение ориентировано на страны Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

По сравнению с предыдущими поколениями решений на основе FindFace скорость распознования была увеличена в пять раз, добавил Минин.