Суд обязал Марин Ле Пен выплатить Европарламенту 300 тыс. евро

Европейский суд юстиции в Люксембурге отклонил апелляцию лидера французской партии «Национальное объединение» (бывший «Национальный фронт») Марин Ле Пен по делу о фиктивном трудоустройстве ее помощницы, теперь политик должна будет выплатить ЕП порядка 300 тыс. евро.

Суд счел, что Ле Пен «не смогла доказать, что ее ассистент фактически выполняла ее обязанности». Таким образом, политик исчерпала возможности опротестовать приговор и должна будет выплатить порядка 300 тыс. евро, передает ТАСС со ссылкой на агентство France-Presse.

Ле Пен обвинили в том, что на средства Европарламента с 2010 по 2016 год она оплачивала работу своей помощницы Катрин Гризе, которая, как утверждается, занималась не европейскими делами, а партийной деятельностью в рядах «Национального фронта».

В июне 2018 года Европейский суд юстиции признал законным требование Европарламента в адрес Ле Пен вернуть структуре 300 тыс. евро, потраченных из ее фондов на зарплату помощницы политика. Ле Пен обжаловала это решение суда.