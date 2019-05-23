Назван состав сборной России на отборочные матчи Евро-2020

Тренерский штаб сборной России по футболу вместе с главным тренером Станиславом Черчесовым определил состав игроков, которых будут готовить к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино 8 июня и Кипром 11 июня.

В списке перечислены 30 футболистов, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Среди вратарей значатся Маринато Гилерме, Андрей Лунев, Сергей Песьяков, Антон Шунин.

В числе защитников в матчах могут сыграть Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Владислав Игнатьев («Локомотив» Москва), Федор Кудряшов («Истанбул Башакшехир» Турция), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Егор Сорокин («Рубин» Казань), Марио Фернандес (ЦСКА Москва), Евгений Чернов («Ростов» Ростов-на-Дону).

Нападающими в играх выступят Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Николай Комличенко («Младе-Болеслав» Чехия), Федор Смолов («Локомотив» Москва), Федор Чалов (ЦСКА Москва).

Также озвучен список полузащитников: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (оба – ЦСКА Москва), Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов (оба – «Арсенал» Тула), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все – «Локомотив» Москва), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако» Франция), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Алексей Ионов («Ростов» Ростов-на-Дону), Магомед Оздоев («Зенит» Санкт-Петербург).

Отмечается, что списки игроков могут корректироваться. Подготовку к матчам с Сан-Марино в Саранске и с Кипром в Нижнем Новгороде начнут 30 мая.

Ранее стала известна стоимость билетов на матчи чемпионата Европы-2020 по футболу в Санкт-Петербурге.