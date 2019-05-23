Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 10 копеек – до 64,49 рубля, курс евро опустился на 1 копейку – до 71,81 рубля.

Стоимость нефти утром опустилась до 70,34 доллара за баррель марки Brent, передает РИА «Новости».

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