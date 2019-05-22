Российско-индийская ракета «Брамос-А» впервые поразила наземную цель

Авиационная ракета «Брамос-А» (Brahmos-A), которую разрабатывает российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace, во время испытаний впервые поразила наземную цель, сообщил директор по маркетингу компании Правин Патак.

«Ракета «Брамос-А» была сегодня выпущена многоцелевым истребителем Су-30МКИ ВВС Индии по группе целей, расположенной на острове Кар-Никобар к юго-востоку от Индии. Она поразила цель с абсолютной точностью», – заявил Патак, передает ТАСС.

Он добавил, что ракета была выпущена с подфюзеляжной точки подвески истребителя на полную дальность.

Российско-индийская компания заключила первый контракт с минобороны Индии на поставку крылатых авиаракет для 50 истребителей Су-30МКИ в ноябре 2017 года.

Серийное производство крылатых авиационных ракет BrahMos началось в марте 2019 года.