Матвиенко прокомментировала увольнение журналистов «Коммерсанта»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не имеет отношения к увольнению журналистов отдела политики газеты «Коммерсант».

«Я никогда никому не звонила, не давила. Это знают в сообществе журналистов, это знают руководители СМИ, они помогут подтвердить. Это не мой стиль, это бессмысленно, это бесполезно», – сказала Матвиенко, передает ТАСС.

По ее словам, «так ведут себя истеричные люди». «Я не отношу себя к ним. Я не пользовалась телефонным правом и в данном случае. Я не звонила и ни на кого не давила, заявляю это ответственно», – добавила она.

20 мая стало известно об увольнении более 10 сотрудников отдела политики газеты «Коммерсант». В качестве причины увольнения называлась статья о возможном уходе Валентины Матвиенко с должности спикера Совета Федерации.