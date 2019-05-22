Стало известно о побеге от следствия экс-главы дагестанского Росреестра

Бывший глава Росреестра Дагестана Сафиюла Магомедов, которого подозревают в создании преступного сообщества, сумел скрыться от следствия, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Экс-глава Росреестра не задержан, там двое есть задержанных, но это другие специалисты и сотрудники, они задержаны на 48 часов. Пока ищем, он скрывается», – сказал собеседник РИА «Новости».

В управлении республиканского Росреестра уточнили, что Магомедов уволился в 2018 году по собственному желанию, с ноября обязанности начальника исполняет Шамиль Гаджиев.

В среду Следственный комитет России сообщил, что в отношении группы дагестанских чиновников возбуждено уголовное дело. Следователи подозревают Магомедова, ряд других чиновников Росреестра, администрации Махачкалы и инженера Кадастровой палаты региона в махинациях с землей, причинивших ущерб на 370 млн рублей.