Нефть подешевела на данных о неожиданном росте запасов в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром снижаются, поскольку инвесторы оценивают данные Американского института нефти, сообщившего о неожиданном росте запасов нефти в США за прошлую неделю.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,62%, составив 71,73 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI снизилась на 0,82% – до 62,61 доллара, передает РИА «Новости».

API в ночь на среду сообщил о росте запасов нефти в США за неделю по 17 мая на 2,4 млн баррелей, что негативно отразилось на котировках нефти.