Минюст Украины объяснил, существует ли УПЦ КП

В министерстве юстиции Украины сообщили, что решение о роспуске непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата может принять только поместный собор Киевского патриархата или суд, однако заявление об отмене ее регистрации не подавалось.

По состоянию на 15 мая 2019 года, как пояснили в минюсте, решение о прекращении деятельности УПЦ КП в органы государственной регистрации не подавалось. Таким образом, УПЦ КП продолжает существовать, сообщает «Гордон».

Поясняется, что деятельность УПЦ КП может быть приостановлена решением поместного собора либо в судебном порядке. В органы государственной регистрации за отменой регистрации церкви никто не обращался.

На прошлой неделе раскольническая «Православная церковь Украины» опубликовала доказательства роспуска раскольничьей церкви Филарета. По мнению ПЦУ, УПЦ КП прекратила деятельность в день «объединительного собора», 15 декабря.

Филарет перед этим отказался считать «объединительный собор» украинским, заявив, что объединение украинского православия пошло «по пути неправды». Он заявил, что УПЦ КП еще существует, а себя объявил действующим иерархом.