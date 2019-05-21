Приговорен автор экспертизы о «пьяном» мальчике

Щелковский городской суд признал виновным в халатности и приговорил к десяти месяцам исправительных работ судмедэксперта Михаила Клейменова, который выявил алкоголь в крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе.

«Щелковский городской суд признал Клейменова виновным в халатности и приговорил его к 10 месяцам исправительных работ», – сообщил отец погибшего мальчика Роман Шимко ТАСС.

Он также уточнил, что Клейменов был восстановлен в должности. Шимко с решением суда не согласен и обжалует приговор.

Напомним, дело в отношении судмедэксперта было передано в суд в июле 2018 года, его обвиняли в халатности.

По данным следствия, при отборе образцов крови погибшего в ДТП ребенка Клейменов нарушил ряд инструкций, что привело к «к спиртовому брожению отобранных образцов крови и образованию в ней ацетальдегида и этилового спирта в количестве 2,7%, выявленных при ее судебно-химическом исследовании».

Отмечалось, что эта ситуация причинила «глубокие душевные переживания и существенный моральный вред» родителям погибшего мальчика.

Шестилетний мальчик погиб под колесами автомобиля в Балашихе в апреле 2017 года. Виновница ДТП Ольга Алисова была приговорена к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии- поселения.