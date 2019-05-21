Москвичей ожидает облачность с прояснениями, сообщают синоптики.

Днем в столице воздух прогреется до 23–25 градусов, ночью температура опустится до 12–14 градусов тепла (в центре города – 15–17 градусов), передает ТАСС.

В Подмосковье термометры покажут днем 20–25 градусов, ночью столбики могут опуститься до 9 градусов.

Ветер южный, юго-восточный не превысит 10 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.