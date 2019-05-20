Порошенко заявил о намерении баллотироваться в президенты Украины в 2024 году

Бывший президент Украины Петр Порошенко намерен принять участие в следующих выборах президента страны, которые состоятся в 2024 году.

«И да, я постараюсь принять участие в следующих президентских выборах», – цитирует Порошенко украинское издание «Страна» со ссылкой на Die Welt.

Как отметил экс-президент, намерение идти на выборы вызвано желанием «не потерять достигнутое» при его правлении, а не властными амбициями. Он также добавил, что готов помочь советом новому президенту страны Владимиру Зеленскому .

Ранее суд Украины возбудил дело о запрете Порошенко выезжать из страны.

В понедельник Зеленский вступил в должность президента Украины. Он объявил, что распустит Верховную раду, а также предложил кабинету министров освободить место для тех, кто будет думать о будущих поколениях.