Украинский суд открыл дело о запрете Порошенко выезжать из страны

Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков после проведения парламентских и президентских выборов.

Всего в иске числятся 180 человек, среди которых президент Петр Порошенко, глава правительства Владимир Гройсман и более 40 членов правительства, спикер Рады Андрей Парубий, председатель правления Нафтогаза и судьи Верховного суда, сообщается на сайте Окружного административного суда Киева.

Истец, имя которого не называется, попросил суд запретить указанным лицам выезжать за пределы страны. Уточняется, что дело будет рассмотрено в порядке упрощенного искового производства без уведомления участников.

Также в иске содержится просьба признать противоправной работу СБУ, Национальной полиции и Пограничной службы, которые, по мнению истца, не противодействовали коррупции со стороны указанных лиц.

В апреле суд уже принял иск журналиста Александра Дубинского, потребовавшего запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение года после парламентских и президентских выборов. В поддержку инициативы выступил штаб Зеленского.