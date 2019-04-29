Штаб Зеленского поддержал идею о запрете Порошенко выезжать за границу

Штаб Зеленского поддержал инициативу о запрете высокопоставленным чиновникам покидать Украину в течение года после президентских выборов.

В первую очередь это касается действующего главы государства Петра Порошенко и его ближайшего окружения.

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«На каждое преступное дело всегда найдется достойный ответ», – отметил штаб Зеленского в Facebook

Напомним, ранее окружной административный суд Киева принял иск журналиста Александра Дубинского о запрете выезда за границу в течение года после президентских выборов Порошенко и нескольких других чиновников.

Ранее стало известно о нежелании Зеленского разговаривать с Путиным тет-а-тет.