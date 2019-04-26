Украинский суд принял иск о запрете Порошенко покидать страну

Окружной административный суд Киева принял иск о запрете выезда за границу в течение года после президентских выборов президента Украины Петра Порошенко и нескольких других чиновников и политиков, сообщила пресс-служба суда.

«Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску известного блогера Александра Дубинского, который просит суд запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после проведения парламентских и президентских выборов», – сообщила пресс-служба суда, передает РИА «Новости».

Уточняется, что рассмотрение дела будет проходить в упрощенном порядке искового производства без уведомления участников.

Владимир Зеленский одержал победу во втором туре выборов президента Украины с рекордным показателем в 73,22%. За действующего президента Петра Порошенко проголосовали 24,45%.