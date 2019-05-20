Министр обороны Украины опубликовал свое фото на фоне разрушенного Кремля

Министр обороны Украины Степан Полторак, который сообщил о своей отставке во время инаугурации президента страны Владимира Зеленского, разместил прощальное фото на фоне разрушенного Кремля.

«Я растроган. Я благодарю всех за поддержку и теплые слова. Благодарен за то, что все эти годы вы были вместе со мной. Мы подняли армию с колен. И сейчас она на уровне с ведущими армиями мира. Это была заслуга каждого из вас. Мы вместе создали мощную армию патриотов, которая готова дать отпор сильному агрессору», – написал Полторак в Facebook в сопровождении к фотографии.

Спустя некоторое время министр удалил изображение разрушенного Кремля, оставив только текст, сообщается в Twitter телеканала НТВ.

Фото с разрушением цитадели - кадр из фильма «Миссия невыполнима: Протокол фантом».

Министр обороны Украины Степан Полторак после объявления об отставке опубликовал в Facebook фотографию с разрушенным Кремлем pic.twitter.com/yvCOzOu1nb — НТВ (@ntvru) 20 мая 2019 г.

Министр обороны Украины Степан Полторак подал заявление об отставке после того, как во время инаугурационной речи президент страны Владимир Зеленский призвал Верховную раду уволить главу военного ведомства.