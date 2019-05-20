Политолог рассказала об итогах 600 дней Глеба Никитина во главе Нижегородской области

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20 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 18:10  |  vz.ru
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Три главные угрозы поставкам российского газа в Европу

Российские поставки газа в Европу снова под ударомФото: Tobias Schwarz/Reuters
Дания продолжает затягивать выдачу разрешения на строительство «Северного потока – 2», что грозит серьезной задержкой ввода трубы в строй. Американцы придумали новые санкции против судов-трубоукладчиков, без которых российский проект просто встанет. Украина начала активно торпедировать подписание нового транзитного контракта, за который еще недавно так яростно билась. Как Россия справится с новыми угрозами? Подробности...
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Климкин был идеальным главой МИД современной Украины

Найти для МИД Украины шефа лучше, чем Климкин, представляется невозможнымФото: Antonio Calanni/AP/ТАСС
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не выдержал болезненного удара от Совета Европы и ушел в отставку, но пообещал остаться в политике и избраться в Раду. Этот человек руководил МИД постмайданного государства на протяжении пяти лет, став органичной частью режима Порошенко. Над ним часто смеялись, но он идеально соответствовал своей должности, и вот почему. Подробности...
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Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно

Советские вытрезвители запомнились образцом ужаса и насилияФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России предлагается вернуть еще один образец чудовищного наследия советского времени – вытрезвители. Статистика утверждает, что якобы именно из-за их отмены выросло число преступлений как пьяными, так и в отношении пьяных. Так ли это на самом деле, помогают ли вытрезвители в борьбе с пьянством и какие меры действительно необходимы? Подробности...
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Почему Госдеп увидел в конфликте с Китаем расовый подтекст

Трамп, как выясняется, воспринимает Китай как чуждую ему цивилизациюФото: Carlos Barria/Reuters
Столкновение США и Китая является расовым конфликтом. Это точка зрения не каких-нибудь неонацистов, а официальное заявление высокопоставленного чиновника Госдепа, вызвавшее скандал в Вашингтоне и гневную реакцию в Пекине. Как в Госдепе аргументируют свою позицию, почему сравнивают Китай с СССР и откуда там берутся подобные убеждения? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Репетиция катастрофы в Персидском заливе

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Над Ближним Востоком нависла тень очередной большой войны. Всё выглядит так, как будто США готовятся к новой крупномасштабной операции в районе Персидского залива. На сей раз – против Ирана. Подробности...
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Что скандал в Австрии значит для России

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
История с бестолковыми лидерами австрийских правых ставит фундаментальный вопрос – смена всех европейских элит, воспитанных поколением победителей во Второй мировой войне. И то, насколько оппозиция способна такую смену осуществить. Подробности...
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«Красный май» перевернул мир с ног на голову

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
В том знаменитом мае 1968 года на планете творилось невообразимое. Кажется, весь мир сошёл с ума, причём по всем поводам сразу. В этом состоянии он, собственно, до сих пор и находится. Подробности...
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            Политолог рассказала об итогах 600 дней Глеба Никитина во главе Нижегородской области

            20 мая 2019, 16:41

            Текст: Сергей Гурьянов

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            В воскресенье исполнилось 600 дней с момента назначения временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, о том, как за это время развивался регион, рассказала политолог Анна Федорова.

            «В целом, на мой взгляд, ситуация в Нижегородской области, и деятельность Глеба Никитина на посту губернатора заслуживают позитивной оценки. В частности, в 2018 году Нижний Новгород был признан лучшим городом в России по качеству жизни. Там измерялась инфраструктура, и качество городской среды – целый комплекс показателей. Также из достижений губернатора можно отметить, то, как прошел Нижегородский этап чемпионата мира по футболу – абсолютно спокойно и достойно. И это тоже дало области серьезный толчок для развития», – передает слова Федоровой Regnum.

            Она отметила, что Никитин – прогрессивный губернатор, который внедряет новые инновационные практики.

            «Он не забывает о прямой коммуникации граждан и власти, в области проектируется запуск портала «Добродел» на котором граждане могут пожаловаться на любую проблему или изложить свое мнение по любому вопросу. И, конечно, ему удалось хорошо простроить отношения с федеральным центром – за 600 дней в области побывали практически все профильные министры, что было очень полезно для региона», – подчеркнула Анна Федорова.

            В сентябре 2017 года указом президента России временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области «до вступления в должность лица, избранного губернатором Нижегородской области» был назначен выпускник Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Глеб Никитин. До этого он занимал должность первого заместителя министра промышленности и торговли России.

            В конце 2017 года Глеб Никитин инициировал разработку стратегии социально-экономического развития Нижегородской области. Проект стратегии был передан главе Нижегородской области 3 мая 2018 года. В разработке приняли участие более 400 человек из 18 экспертных групп.

            30 августа 2018 года Глебу Никитину была передана итоговая версия документа. Для подготовки стратегии было проведено 39 территориальных сессий, в которых приняли участие жители всех городов и районов области. Также проект стратегии развития прошел профессиональную экспертизу в ходе сессий отраслевого типа. Всего состоялось 15 отраслевых стратегических сессий. 500 тыс. жителей региона внесли более 5 тыс. предложений и около 3 тыс. инициатив в драфт документа. Около 1 тыс. из них нашли отражение в итоговом тексте, который был вынесен на всенародное обсуждение.

            9 сентября 2018 года в единый день голосования проголосовать за проект стратегии развития региона смог каждый житель Нижегородской области. 94% участников выборов поддержали проект стратегии развития.

            21 декабря 2018 года правительство Нижегородской области утвердило стратегию социально-экономического развития региона. Проект стратегии был согласован федеральными органами власти.

            25 декабря 2018 на Нижегородской ярмарке Глеб Никитин представил общественности утвержденную стратегию социально-экономического развития Нижегородской области, которая станет основополагающим документом региона на ближайшие 17 лет. Документ содержит флагманские проекты, затрагивающие все сферы жизни: «Забота о благополучии каждого»; «Благоприятные условия для жизни и семьи»; «Колыбель талантов, лидеров и неравнодушных граждан»; «Лучшие условия для компаний»; «Внутренняя эффективность компаний в экономике»; «Развитие рынков сбыта»; «Трансформация управления ресурсами, задействованными в экономике»; «Эффективная работа правительства»; «Комфортно жить везде».

            25 апреля 2018 года в Москве президент России Владимир Путин провел встречу с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва, получившими назначения на должности временно исполняющих обязанности губернаторов ряда субъектов Российской Федерации. Во встрече принял участие глава Нижегородской области Глеб Никитин. Глава региона доложил президенту о запуске в регионе новой кадровой программы и планах по созданию в регионе центра по повышению производительности труда.

            14 мая 2018 года в Нижнем Новгороде Глеб Никитин представил работу региональной программы по открытому отбору высокоэффективных управленцев «Команда правительства». Как было заявлено, с помощью этого проекта будут отбираться кандидаты на ведущие должности в государственные и муниципальные органы власти, а также формироваться кадровый резерв.


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