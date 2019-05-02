Блогеры отреагировали на признание автора «Сталингулага»

Российские блогеры отреагировали на признание Александра Горбунова в том, что он является автором телеграм-канала «Сталингулаг».

Би-Би-Си опубликовало интервью с предполагаемым автором «Сталингулага», мужчиной в инвалидном кресле, который представился Александром Горбуновым.

«Бывают люди, которые, несмотря на болезнь, открывают нам тайны мироздания. Рожают детей. Вдохновляют примером. А бывают люди, которые за свою болезнь выливают на окружающий мир тонны говна», – написал в своем телеграм-канале журналист Максим Кононенко.

Автор канала «Русское будущее» отметил, что признание Горбунова – «слишком простая и банальная версия». «В самостоятельность «Сталингулага» не верим и вам не советуем», – добавил он.

Журналист Божена Рынска в своем посте назвала Горбунова «русским Стивеном Хокингом».

«Не понятно, как он вел канал, если он самостоятельно даже поесть нормально не может. Вскоре выяснится, что ему помогали украинцы. Разумеется», – написала она.

Председатель координационного совета общественного движения «Народный контроль в ЖКХ» Роман Казаков отметил, что Горбунов ему показался более приятным, чем журналист Олег Кашин.

«Удивительное дело, но человек со столь неоднозначным творческим стилем изложения кажется на порядок приятнее и искреннее какого-нибудь Кашина. И читателей у него больше», – написал Казаков в своем Facebook.

Публицист Егор Холмогоров в своем телеграм-канале пояснил, что не читал «Сталингулаг», потому что считал его неинтересным. «Но если там реально СБУшные сливы – то гуманные пляски вокруг него, – форма заукраинства и ничего больше. Вокруг Дома Профсоюзов лучше попляшите», – написал он.

Ранее «Сталингулаг» сообщал, что у родственников предполагаемого автора канала проводятся обыски. В марте экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что телеграм-канал «Сталингулаг» был создан и контролируется украинскими спецслужбами.