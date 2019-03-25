Перебежчик назвал телеграм-канал «Сталингулаг» продуктом СБУ

Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что телеграм-канал «Сталингулаг» был создан и контролируется украинскими спецслужбами.

«Из новых, например, есть такой телеграм-канал «Сталингулаг», который был организован, создан и контролируется СБУ. Это так навскидку, что я могу сказать сразу», – передает заявление Прозорова РИА «Новости».

Анонимный блог «Сталингулаг» в Telegram имеет почти 300 тыс. подписчиков. В Twitter у одноименной страницы более миллиона фолловеров. Автор блога регулярно выступает с критикой российских властей.

В понедельник Прозоров выступил с рядом заявлений на пресс-конференции в Москве. В частности, экс-сотрудник СБУ рассказал, что после Майдана работал на российские спецслужбы и о ликвидации украинцами боевых командиров самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

В СБУ прокомментировали заявления Прозорова и сказали, что он был уволен по «служебному несоответствию».