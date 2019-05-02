Минобороны опровергло гибель российских военных в Сирии

Российское оборонное ведомство заявило, что сообщения СМИ о гибели четырех российских военных после обстрела боевиков в сирийской провинции Хама не соответствуют действительности.

«За последнее время на территории Сирийской Арабской Республики не погиб ни один российский военнослужащий. Все представители Вооруженных сил РФ, находящиеся в Сирии, живы и здоровы и выполняют поставленные перед ними задачи», – сообщило министерство, передает РИА «Новости».

Сведения о якобы погибших военных в Минобороны посчитали «очередной фальшивкой».

«Некоторые российские СМИ тиражируют недостоверную информацию, специально распространяемую боевиками террористических организаций в социальных сетях», – пояснили в ведомстве.

Ранее глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин сообщил, что за последний месяц террористы 12 раз атаковали авиабазу Хмеймим.