Полиция прокомментировала сведения о стрельбе у Большого театра

СМИ сообщили о стрельбе возле Большого театра в Москве, однако в ГУ МВД по столице информацию не подтвердили.

В ведомстве уточнили, что некий инцидент у Большого театра произошел, в результате один юноша получил ранение в голову, сообщает РБК.

Ранее РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев сообщил, что у Большого театра 21-летний молодой человек получил ранение в голову. Инцидент якобы произошел в воскресенье у входа в здание.

Очевидцы заявили, что видели компанию из пяти-шести подростков.